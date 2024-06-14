Число пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине увеличилось

Гладков: число раненых после удара ВСУ в Шебекине увеличилось до семи человек

Число пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, четверых пострадавших направили в медицинские учреждения, остальным оказали помощь на месте, и от госпитализации они отказались.

Из-за обрушения подъезда пострадало 20 квартир.

На место происшествия прибыли 380 специалистов различных служб, к разбору завалов привлекли около 50 единиц тяжелой техники.

В пятницу, 14 июня, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома.