Число пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажке в Шебекине увеличилось
Гладков: число раненых после удара ВСУ в Шебекине увеличилось до семи человек
Число пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, четверых пострадавших направили в медицинские учреждения, остальным оказали помощь на месте, и от госпитализации они отказались.
Из-за обрушения подъезда пострадало 20 квартир.
На место происшествия прибыли 380 специалистов различных служб, к разбору завалов привлекли около 50 единиц тяжелой техники.
В пятницу, 14 июня, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома.