Спасатель пострадал из-за атаки дрона в ДНР

В Донецкой Народной Республике из-за атаки беспилотника пострадал спасатель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Поздним вечером специалисты тушили загоревшийся сухостой в Горловке. Во время борьбы с огнем произошла атака дрона.

«Пострадал командир отделения», — добавили в МЧС.

Спасателя госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ночь на 3 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА над Брянской и Калужской областями. Утром того же дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прилете украинского дрона по храму Святителя Николая в селе Грузское. Здание загорелось, пострадал настоятель храма.

Украинский военнопленный ранее рассказал, что в лаборатории под Краматорском делают около 300 сбросов с хлорпикрином на беспилотники для использования на Артемовском направлении.