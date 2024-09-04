Спасатель пострадал из-за атаки дрона в ДНР

МЧС: в ДНР спасатель получил ранения из-за атаки беспилотника

Фото: Пресс-служба МЧС

В Донецкой Народной Республике из-за атаки беспилотника пострадал спасатель. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Поздним вечером специалисты тушили загоревшийся сухостой в Горловке. Во время борьбы с огнем произошла атака дрона.

«Пострадал командир отделения», — добавили в МЧС.

Спасателя госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ночь на 3 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА над Брянской и Калужской областями. Утром того же дня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прилете украинского дрона по храму Святителя Николая в селе Грузское. Здание загорелось, пострадал настоятель храма.

Украинский военнопленный ранее рассказал, что в лаборатории под Краматорском делают около 300 сбросов с хлорпикрином на беспилотники для использования на Артемовском направлении.

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