Появились фото разрушенного из-за дрона храма Святителя Николая под Белгородом

Гладков опубликовал фото пострадавшего при атаке ВСУ храма под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар украинского дрона по храму Святителя Николая в селе Грузское. Глава региона опубликовал фото обгоревшего здания в своем Telegram-канале .

Украинские беспилотники атаковали сразу три населенных пункта области. Предварительно, пострадавших нет. Однако повреждения получил храм.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — уточнил он.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь. Еще один беспилотник атаковал в селе социальный объект. Какой именно, Гладков не уточнил. Повреждения получила кровля.

Беспилотник также атаковал Шебекино. Украинский дрон ударил по коммерческому предприятию. В результате атаки второго БПЛА в одном частном доме повредило крышу и выбило окна.

В селе Ржевка беспилотник ударил по территории предприятия. Сгорела одна машина, повредило два авто.