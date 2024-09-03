Настоятель храма в белгородском селе пострадал из-за атаки украинских дронов

Настоятель храма Святителя Николая в селе Грузское Белгородской области получил контузию при атаке двух украинских дронов-гранатометчиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, около 06:00 часов беспилотники сбросили две кустарные бомбы. Их сделали из 30-миллиметровых выстрелов ВОГ-17 советского гранатомета АГС-17 «Пламя».

В храме в этот момент находились порядка 10 человек, в их числе — прихожане и работники.

Из-за атаки дронов в церкви произошел пожар. Пламя охватило кровлю здания.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Белгородскую область. Накануне боевики обстреляли шесть населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекине пострадали два человека — мужчину и женщину с травмами доставили в больницу.

Утром 2 сентября ВСУ ударили по детскому саду в Белгороде. Здание получило повреждения. Также в городе зафиксировали прилет в коммерческий объект.