Два беспилотника сбили за ночь над Брянской и Калужской областями

Минобороны: силы ПВО сбили два украинских беспилотника под Брянском и Калугой

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью сбили два беспилотника над двумя российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

Расчеты ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Калужской областей.

Утром 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании дрона ВСУ по храму Святителя Николая в селе Грузское.

По его словам, украинские боевики применили FPV-дрон. В результате атаки купол храма загорелся. Всего утром беспилотники ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам региона. Информации о пострадавших не поступало.