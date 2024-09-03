Два беспилотника сбили за ночь над Брянской и Калужской областями
Минобороны: силы ПВО сбили два украинских беспилотника под Брянском и Калугой
Дежурные средства противовоздушной обороны ночью сбили два беспилотника над двумя российским регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.
Расчеты ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Калужской областей.
Утром 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании дрона ВСУ по храму Святителя Николая в селе Грузское.
По его словам, украинские боевики применили FPV-дрон. В результате атаки купол храма загорелся. Всего утром беспилотники ВСУ ударили сразу по трем населенным пунктам региона. Информации о пострадавших не поступало.