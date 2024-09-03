ВСУ начали готовить боеприпасы с хлорпикрином

В украинской лаборатории под Краматорском за месяц делают около 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на Артемовском направлении. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный подразделения войск РХБЗ 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода ВСУ Альберт Григорович.

Хлорпикрин является запрещенным боевым отравляющим веществом, при контакте с которым у человека начинается отравление вплоть до летального исхода. В это подразделение военнопленный попал в 2024 году. Тогда, по его словам, бригада начала заниматься изготовлением сбросов на беспилотники.

«В 2024 году активно химических, фугасных, зажигательных, разного вида сбросов для „Мавиков“», — отметил он.

В последний раз лаборатория располагалась в обычном частном доме в населенном пункте Сергеевка под Краматорском. Сбросы распространяли по подразделениям, в основном на Артемовском участке фронта.

Сначала изготовлением элементов занимались несколько человек. Затем целый взвод приступил к подготовке сбросов, добавил он.

Минобороны сообщало, что в тайнике ВСУ нашли готовые вещества на основе нитрата таллия. Эти химические соединения — сильные токсиканты, поражающие центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт.