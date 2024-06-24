Режим ЧС ввели в Севастополе

Фото: РИА «Новости»

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера в связи с ракетным ударом ВСУ. Соответствующий указ издал губернатор Михаил Развожаев.

Согласно документу, обстановка, сложившаяся на территории города, признается «чрезвычайной ситуацией регионального характера». Режим будет действовать до особого распоряжения.

Отмечается, что силы и средства Севастопольской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС привлекут к выполнению первоочередных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня. Четыре ракеты сбили, одна приземлилась на пляж в Учкуевке. Погибли четыре человека, пострадал еще 151. В город по поручению президента России Владимира Путина прибыли столичные медики и психологи.

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