Мирошник: текст 2022 года может быть основой для урегулирования конфликта

Текст, согласованный в Стамбуле в 2022 году, может стать основой для урегулирования конфликта, если внести в него коррективы, учитывая события последних трех лет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщил ТАСС .

«Давайте вернемся, внесем в него коррективы, которые возникли на протяжении последних трех лет, и после этого перейдем к подписанию этого документа, и пусть это будет вариант урегулирования конфликта», — сказал он.

Россия продолжает готовиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая. Кремль пока не раскрывает состав российской делегации. Однако помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, какие темы будут обсуждать в Стамбуле.

Ранее представитель МИД Мария Захарова высмеяла публикации с «деталями» участия России в переговорах в Турции. Она напомнила, что официальные заявления появятся в ближайшее время.