Ушаков раскрыл, какие темы российская делегация будет обсуждать в Стамбуле

Российская делегация в Стамбуле обсудит политические и технические вопросы. Исходя из этого, определится состав, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириаду технических вопросов. Исходя из этого будет определен состав», — отметил Ушаков.

Он подчеркнул, что Россия готова возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

«Вы знаете заявление президента от 11 мая о том, что мы готовы начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры. Вернее, даже не начать, а возобновить те переговоры, которые были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров», — сказал помощник главы государства.

Ушаков не стал отвечать, входит ли он в состав делегации. Он уточнил, что организацией места проведения переговоров занимаются российское генконсульство и турецкие власти, которые заранее выразили готовность помочь.

Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев ранее предположил, что президент России Владимир Путин навряд ли прилетит в Турцию. Он подчеркнул, что риторика Украины не соответствует дипломатическим стандартам, а Путин, как политик старой школы, строго соблюдает базовые правила вежливости.