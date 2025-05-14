Песков ответил на вопрос о составе российской делегации в Стамбуле

Песков: Кремль пока не раскрывает состав делегации России в Стамбуле

Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — ответил он на вопрос о том, можно ли уже представить состав делегации.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все сказанное Владимиром Путиным в ночном заявлении 11 мая сохраняет актуальность.

«Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая», — заявил Песков.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев считает, что Путин вряд ли прилетит в Стамбул для участия в переговорах с Украиной.