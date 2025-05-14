Главная интрига 15 мая. Почему Путин не поедет в Стамбул на переговоры

Журналист Юнашев объяснил, почему Путин навряд ли полетит на переговоры в Турцию

Президент России Владимир Путин навряд ли прилетит в Стамбул для участия в переговорах с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

«Главная интрига последних дней — полетит ли Путин в Стамбул для переговоров с Украиной. Лично я оцениваю вероятность этого невысоко. Я бы сказал, 95%, что президент не будет присутствовать», — написал он.

Свое мнение журналист Life.ru подтвердил несколькими факторами. Он отметил, что риторика киевских властей «далека от дипломатической беседы», а Путин, как представитель политиков старой школы, уделяет большое внимание соблюдению базовой вежливости.

Кроме того, Юнашев напомнил, что ранее Зеленский запрещал вести переговоры с Путиным, и президент России, имеющий юридическое образование, не может не учитывать этот фактор.

Корреспондент также добавил, что на данный момент у сотрудников Кремлевского пула не собирали загранпаспорта для оформления командировки, что говорит о том, что поездку в Турцию президент не планирует.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично прилететь в Стамбул для участия в переговорах по вопросам урегулирования конфликта. Он заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным.