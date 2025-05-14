Захарова высмеяла публикации с «деталями» участия России в переговорах в Турции

Анонимные публикации о якобы участии России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Турции — «разговоры вселенных с галактиками». Официальные заявления о переговорах появятся в ближайшее время, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», — сказала Захарова.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он не исключил, что на этих встречах стороны могут договориться о прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры с кем-либо из российских представителей, кроме президента Путина.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф назвал главные темы переговоров между Россией и Украиной. По его словам, это будет отказ от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю. Он подчеркнул, что уже проделана большая работа для решения основных проблем.

Бывший подполковник американской армии и военный эксперт Дэниэл Дэвис считает, что у Зеленского в Стамбуле есть последний шанс спасти Украину.