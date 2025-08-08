Сочи замерли в ожидании ночи. Жительница курорта рассказала об обстановке

В Сочи несколько раз за день звучала сирена. Люди собирают тревожные чемоданчики и готовятся к бессонной ночи, сообщила 360.ru местная жительница Екатерина.

«Сегодня в Сочи впервые за все время днем началось предупреждение об атаках БПЛА. Очень многие ушли с пляжа, просто эвакуировали пляжи Сириуса, Мамайки. По всем районам, вот я живу на Макаренко, у нас только что была сирена», — рассказала она.

Сигнал тревоги и голосовое оповещение срабатывали несколько раз. По словам Екатерины, сирена включалась даже после отмены режима опасности. В момент разговора с 360.ru она зазвучала вновь.

«Взрыв был еще днем. <…> Аэропорт задерживал рейс. Сейчас вроде бы открыли, но пока непонятная ситуация. В чатах и при разговорах идут предупреждения ожидать ночи — будет еще серьезней и опасней», — сообщила женщина.

Местные жители занялись приготовлениями. Екатерина сообщила, что они собирают тревожные чемоданчики, заряжают пауэрбанки и телефоны.

Мэр Сочи Андрей Прошунин посоветовал во время атаки БПЛА не выходить на улицу и прятаться в помещениях без окон. Он предостерег от использования автомобиля в качестве укрытия.