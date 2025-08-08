Из-за ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли 17 самолетов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работу воздушной гавани ограничивали для обеспечения безопасности полетов, напомнил он.

В этот период на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, летевших в Сочи.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заключил Кореняко.

Ранее ограничительные меры ввели в аэропорту Геленджика. Об этом представитель Росавиации сообщал в 11:43. Информации о том, что воздушная гавань вернулась к штатной работе, пока нет.