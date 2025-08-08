Власти Сочи сообщили об атаке беспилотников: работает ПВО

Система ПВО начала работу в Сочи и отражает атаку беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
Городской оперативный штаб координирует работу экстренных служб. Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие и не выходить на улицу, а также не снимать работу ПВО и места падения обломков БПЛА.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — подчеркнул мэр.
Ранее глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин объявил эвакуацию с пляжей и открытых бассейнов, призвав всех укрыться в безопасном месте. Угрозу безопасности пока не отменили.
