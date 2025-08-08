Сирены над Сочи взвыли третий раз за день. В городе опасность БПЛА

На всей территории Сочи власти ввели режим угрозы атаки беспилотников. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Андрей Прошунин, видео со звуком сирен также прислали в редакцию 360.ru местные жители.

Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и при возможности укрываться в комнатах без них. На улице посоветовали спуститься в цокольные этажи зданий, подземные переходы или парковки.

Чиновник напомнил, что опасно использовать автомобиль как укрытие или прятаться у стен многоэтажных домов.

Также власти попросили не публиковать фото и видео работы ПВО, обломков дронов, действий оперативных служб и средств защиты объектов.

В сочинском аэропорту прием и отправку рейсов приостановили. Росавиация объяснила такие меры обеспечением безопасности полетов.

По данным источника 360.ru, на территории Сириуса сирены не звучат.

Власти Сочи 8 августа объявляли тревогу БПЛА уже несколько раз. Прошунин делал такое заявление около 12:52, через час он предупреждал жителей о работе систем ПВО.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 30 беспилотников над Россией.