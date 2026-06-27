Собянин сообщил о семи уничтоженных на подлете к Москве беспилотниках

Дежурные системы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.

В ночь на 26 июня российские ракетчики сбили или подавили 660 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ атаковали Крым, Московский регион и еще ряд территорий России. За два утренних часа с 7:00 до 9:00 ликвидировали еще 46 украинских БПЛА самолетного типа.

На подлете к Севастополю за предыдущую ночь уничтожили 70 БПЛА. Из-за угрозы с воздуха специалистам, занятым на восстановлении энергоснабжения города, приходилось прерываться.