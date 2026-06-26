На подступах к Севастополю за ночь сбили почти 70 беспилотников

За минувшую ночь на подступах к Севастополю сбили почти 70 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе» .

Режим воздушной тревоги действовал почти постоянно, из-за этого специалисты, работающие над восстановлением энергоснабжения, должны были прерываться. Из-за этого завершить ремонтные работы до утра не удалось, отметил губернатор.

В городе сохраняются перебои с электричеством. Энергетики закончат ремонт в течение 3-6 часов, если не будет новых сигналов воздушной тревоги. В этом случае электроснабжение может быть полностью восстановлено около 18:00.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 660 беспилотников ВСУ над российскими регионами. За два утренних часа с 7:00 до 9:00 уничтожены еще 46 украинских БПЛА самолетного типа.