Силы ПВО уничтожили над Россией 46 беспилотников ВСУ за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение двух часов с 7:00 до 9:00 уничтожили над регионами страны 46 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

Беспилотники атаковали территории Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона.

За прошедшую ночь военные ликвидировали над страной 660 БПЛА. Из них 47 были уничтожены в столичном регионе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Экстренные службы напоминают: снимать беспилотники и работу средств противовоздушной обороны строго воспрещается. При обнаружении упавших беспилотных аппаратов или их обломков следует позвонить по телефону «112».