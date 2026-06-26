Силы ПВО за ночь сбили 660 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 660 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над регионом ликвидировали 157 беспилотников ВСУ. Он отметил, что в населенном пункте Щекинского района пострадала женщина, также частный дом получил повреждения.

Еще утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 47 дронов в столичном регионе. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.