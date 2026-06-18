Собянин сообщил о локализации пожара на МНПЗ после атаки беспилотника ВСУ

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, возникший в результате попадания украинского беспилотника, удалось в основном локализовать. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — заявил мэр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что во время атаки украинских БПЛА пострадали 16 местных жителей, в том числе двое детей. После ударов беспилотников из-за технических причин для посетителей закрыли торговый центр «Мега Белая Дача».

Сегодня силы противовоздушной обороны сбили более 180 украинских БПЛА на подлете к Москве. Всего за минувшую ночь над российскими регионами и акваторией Азовского моря ликвидировали 555 беспилотников ВСУ.