Воробьев заявил о 17 пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Воробьев: при атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе дети

В результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье ранения получили 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, девять человек пострадали в Котельниках (в том числе трехлетний ребенок), трое — в Раменском (включая 10-летнюю девочку), двое — в Люберцах, по одному — в Солнечногорске, Дзержинском и на рынке «Садовод».

«Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — подчеркнул губернатор.

Ранее пресс-служба областной прокуратуры объявила об открытии горячей линии для жителей Подмосковья, пострадавших от атак беспилотников. Городские прокуроры взяли под личный контроль ситуацию с временным размещением людей.