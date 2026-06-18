Средства ПВО сбили еще 14 БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 14 беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин .

«Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

В 09:18 Собянин заявил о еще 10 БПЛА, сбитых в московском регионе. До этого градоначальник сообщил о 180 беспилотниках, уничтоженных ночью и утром.

Всего за ночь над российскими регионами ликвидировали 555 дронов. БПЛА сбили в 16 областях, а также над Крымом, московским регионом и акваторией Азовского моря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром заявил, что БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждения получили балконные плиты и выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами. Также обломки повредили крышу частного дома в Электростали в деревне Степаново. Местная жительница получила ранения плеча, от госпитализации она отказалась.