Торговый центр «Мега Белая Дача» закрыли для посетителей

ТЦ «Мега Белая Дача» в Подмосковье закрыли после атаки ВСУ

Торговый центр «Мега Белая Дача» в Московской области закрыли для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

«Уважаемые посетители! „Мега Белая Дача“ по техническим причинам временно закрыта», — заявили в ТЦ.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении работы торгового центра объявят в официальных каналах.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заключили представители «Мега Белой Дачи».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили более 180 беспилотников, летевших к столице. Всего же в течение ночи военные ликвидировали 555 БПЛА в небе над российскими регионами.

Также Росавиация ограничила работу московских воздушных гаваней. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временный запрет на отправку и прием рейсов для обеспечения безопасности пассажиров.