Силы ПВО за ночь сбили 555 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 555 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники сбили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской, Смоленской, Тверской, Ростовской, Тульской и Рязанской областями. Также дроны ликвидировали в Московском регионе, над Крымом и акваторией Азовского моря.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью силы ПВО ликвидировали около 60 дронов. В результате ЧП погиб местный житель.