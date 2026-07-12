Собянин сообщил о 300 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы и области

Собянин: за последние сутки на Москву летело около 300 беспилотников

Около 300 вражеских БПЛА летело в сторону Московского региона в течение последних суток. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Большую часть беспилотников силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожили 45 аппаратов.

Беспилотную опасность объявили в Московском регионе 12 июля в 05:40. В период с 06:21 по 14:39 12 июля Собянин сообщил о 36 уничтоженных украинских БПЛА.

По информации Минобороны, за прошедшую ночь Вооруженные силы сбили 349 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре 12 июля в результате атак ВСУ погибли четыре человека.