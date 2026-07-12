В Московской области объявили беспилотную опасность
В Подмосковье объявили беспилотную опасность, жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС Московской области в официальном канале в мессенджере «Макс».
Гражданам, находящимся на улице или в транспорте, рекомендовали укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах. Также ведомство предупредило о возможных перебоях мобильного интернета и напомнил запрете съемки беспилотников и работы средств противовоздушной обороны.
Ранее в Грайвороне Белгородской области украинские боевики атаковали подростка на велосипеде беспилотником.