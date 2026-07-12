Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 36 с начала дня

Собянин: ПВО сбили с начала дня 36 беспилотников, летевших на Москву

Еще три беспилотника, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО, общее количество с начала суток достигло 36. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Беспилотную опасность объявили в Московском регионе 12 июля в 05:40.

В 06:21 мэр сообщил об уничтожении пяти вражеских БПЛА. К 10:30 сбили 26 беспилотников противника.

Еще три аппарата ликвидировали к 11:00. В 14:12 и 14:17 — три и четыре БПЛА. Последнее к этому часу сообщение о трех сбитых беспилотниках опубликовали в 14:39.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских БПЛА над регионами России.