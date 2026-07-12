Глава Росатома: в Энергодаре за день от атак ВСУ погибли четыре человека

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре 12 июля в результате атак ВСУ погибли четыре человека, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Об этом сообщило отраслевое издание госкорпорации.

«Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт», — подчеркнул Лихачев.

Жертвами атак стали четыре человека — две женщины и двое мужчин. Еще четверо ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Около 15 часов на въезде в Энергодар украинский БПЛА убил троих мирных жителей в автомобиле.

Ранее глава города Максим Пухов сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате одна женщина погибла, четверо пострадали.