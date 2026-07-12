Силы ПВО сбили 349 украинских БПЛА над Россией за ночь
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.
БПЛА ликвидировали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Калужской, Орловской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Тульской и Смоленской областями.
Также средства ПВО сработали в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников.