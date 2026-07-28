Снежана, Тайсон и Блэк. Золотов рассказал о подготовке четвероногих бойцов Росгвардии

В кинологическом центре дивизии имени Дзержинского создали все условия для подготовки собак к службе в зоне спецоперации. Директор Росгвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии России, Герой России, генерал армии Виктор Золотов рассказал об этом ИС «Вести» .

Он поблагодарил всех кинологов, которые занимаются подготовкой собак к военной службе.

«Здесь абсолютно все создано для лечения собак, для подготовки собак непосредственно. И, конечно, собаки — это четвероногие друзья всех абсолютно людей <…> В данном случае, когда она исполняет свои служебные обязанности, особенно там на поле боя, в зоне специальной военной операции, это сохранение тысяч жизней ребят», — сказал Золотов.

Главнокомандующий также дал имена трем щенкам кинологической службы. Новыми бойцами Росгвардии стали трехмесячные Снежана, Тайсон и Блэк. Впереди их ждут упорные тренировки и подготовка к боевой работе.

Ранее кинологи УМВД России по Краснодару рассказали, как погодные условия влияют на работу служебных собак. В жару специалисты сокращают нагрузку на животных, чаще устраивают им перерывы, обеспечивают водой и стараются держать их в тени.