Росгвардия на форуме показала амуницию для служащих в зоне СВО собак

Защитную амуницию для собак, служащих в зоне спецоперации, показала Росгвардия на полях Международного форума по безопасности, который проходит в эти дни в Подмосковье. Об этом написало РИА «Новости» .

Задача военных собак — помогать военнослужащим, искать взрывчатку, оружие и людей. Силовики продемонстрировали на выставке разработанные специально для таких помощников бронежилеты-шлейки, аптечки, защита для лап в виде «бахил», очки для глаз.

«Когда собаки работают в населенных пунктах, мы применяем защиту. У нас есть бронежилеты, аптечка прямо на шлейке, очки, чтобы уберечь глаза, и бахилы на лапы дабы уберечь собаку от осколков», — рассказал преподаватель кафедры кинологии Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Сергей Богданов.

МЧС России представило на форуме новый робототехнический комплекс «Моровей», предназначенный для дистанционного уничтожения взрывоопасных предметов, , включая авиабомбы и различные снаряды.