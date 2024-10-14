Российские военные уничтожили офицера Вооруженных сил Украины Андрея Маханько, который несколько лет назад снялся в рекламном видео, посвященном вакцинации от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

В сообщении Татаринов показал рекламный ролик с участием Маханько, а также его фотографию в военной форме.

«На видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал он.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области — поселок Новый Путь. Потери ВСУ составляют более 300 боевиков за сутки.

Источник ТАСС отмечал, что украинские военные стали вымещать злость за поражения на фронте на жителях Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что родственники начали поиски более тысячи человек, силой увезенных ВСУ из приграничья.