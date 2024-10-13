Боевики ВСУ выместили злость за поражения на фронте на жителях Курской области

Занявшие населенные пункты Курской области украинские боевики обозлились на мирное население за поражение в зоне боевых действий и усилили их притеснения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства назвал ожесточение отношения украинских боевиков к жителям курского пограничья усилением репрессий.

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ранее заявила о мародерстве украинских боевиков, зашедших в населенные пункты. Она пояснила, что захватчики вывезли большую часть сельскохозяйственной техники через границу, а оставшиеся машины сожгли.

Глава муниципалитета добавила, что также ей известно о расстрелах мирных жителей, которые выходили на улицы из подвалов вопреки требованиям украинских боевиков, и о поджогах домов, где ВСУ расправились с владельцами и решили таким способом скрыть следы преступлений.