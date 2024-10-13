Боевики ВСУ выместили злость за поражения на фронте на жителях Курской области
ТАСС сообщил об усилении репрессий ВСУ против мирных жителей Курской области
Занявшие населенные пункты Курской области украинские боевики обозлились на мирное население за поражение в зоне боевых действий и усилили их притеснения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства назвал ожесточение отношения украинских боевиков к жителям курского пограничья усилением репрессий.
Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева ранее заявила о мародерстве украинских боевиков, зашедших в населенные пункты. Она пояснила, что захватчики вывезли большую часть сельскохозяйственной техники через границу, а оставшиеся машины сожгли.
Глава муниципалитета добавила, что также ей известно о расстрелах мирных жителей, которые выходили на улицы из подвалов вопреки требованиям украинских боевиков, и о поджогах домов, где ВСУ расправились с владельцами и решили таким способом скрыть следы преступлений.