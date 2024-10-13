Российские военные освободили поселок Новый путь

Алаудинов сообщил об освобождении поселка Новый путь в Курской области

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще один населенный пункт в Курской области. Освобожден поселок Новый Путь, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ перепостил сообщение канала «Южный фронт».

«Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области», — указали в сообщении.

По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 боевиков. Также восемь украинских военнослужащих добровольно сдались в плен.

Накануне стало известно, что российские войска отбили у противника 19 населенных пунктов в Курской области. Они отразили пять контратак у Любимовки, Толстого Луга, и Новоивановки.

За весь период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 22,3 тысячи солдат. Также они лишились 1540 танков.