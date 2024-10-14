Родственники начали поиски более тысячи жителей Курской области, силой увезенных ВСУ

Родственники разыскивают более тысячи жителей Курской области, которых украинские боевики насильно вывезли с российских территорий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» .

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких (насильно вывезенных ВСУ курян — прим. ред.) людей от родственников, пытающихся их разыскать», — подчеркнула она.

Омбудсмен напомнила, что насильный вывоз мирных жителей из мест, где они проживают, является грубым нарушением Женевской конвенции. Она призвала мировое сообщество дать происходящему надлежащую оценку.

Москалькова уточнила, что направила письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу, в котором попросила его назвать количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что боевики ВСУ вывезли часть мирных жителей из Курской области. По ее словам, их местонахождение неизвестно.