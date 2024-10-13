Суточные потери ВСУ на Курском направлении превысили 300 боевиков

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 военнослужащих. Об этом в еженедельной сводке сообщило Минобороны России.
Помимо потерь в личном составе, ВСУ лишились семи танков, в том числе двух немецких Leopard. Российские войска также уничтожили боевую машину пехоты, две бронемашины, британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90, два миномета и 11 автомобилей. По данным министерства, восемь украинских военнослужащих сдались в плен.
Российская авиация точными ударами сорвала ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье. Удар наносили по разведанным целям авиационными ракетами, уничтожив бронированную технику и личный состав.
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