«Слепые котята». Украина без помощи США продержится максимум три месяца

Вооруженные силы Украины неспособны сражаться без западного оружия, разведывательных данных и спутниковой связи. Если США прекратят помогать киевскому режиму, страна продержится не больше трех месяцев, заявил Анастасии Букреевой в стриме 360.ru военный эксперт Игорь Никулин.

«Думаю, что, если США перестанут поставлять вооружения, а самое главное, разведывательную информацию и отключат им Starlink, Украина продержится два, максимум три месяца», — сказал он.

Остановка американской помощи, по мнению Никулина, обернется полным разгромом ВСУ. Он объяснил, что без связи украинские войска не смогут управлять беспилотниками, а это сейчас основное оружие для ведения боевых действий.

«Европа что-то может им еще поставить, но это не будет иметь существенного значения. Если у них вырубить спутниковую навигацию, то <...> они будут как слепые котята», — предупредил военный эксперт.

После неудавшихся переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским Белый дом задумался о сокращении помощи. Пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заявила, что Штаты прекратят бездумно выписывать чеки.