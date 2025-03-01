Белый дом: США больше не будут выписывать чеки Киеву на конфликт с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа больше не будет финансировать конфликт Украины с Россией. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она напомнила, что бывший президент Джо Байден больше не находится в Овальном кабинете.

«Мы больше не собираемся просто так выписывать чеки», — заявила она.

Левитт добавила, что граждане США и весь мир смогли увидеть, с кем пришлось иметь дело Трампу и его команде за закрытыми дверями на переговорах с украинской делегацией.

До этого газета The Washington Post сообщила, что администрация США после перепалки Трампа с Зеленским рассматривает возможность прекращения поставок военной помощи Киеву.

Ранее журналистка Кэндис Оуэнс посмеялась над унижением украинского лидера в Белом доме. По ее словам, она устала финансировать чужие конфликты, а Зеленский впервые получил в Овальном кабинете то отношение, которое заслужил от американского руководства.