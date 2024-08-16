Патрушев: атаку ВСУ на Курскую область спланировали с НАТО и спецслужбами Запада

Украина спланировала нападение на Курскую область с западными спецслужбами и НАТО, предчувствуя приближающийся крах. Об этом рассказал «Известиям» помощник президента РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что именно страны Запада поставили во главе Украины «преступную хунту», а потом накачали Киев вооружением, направляли военных инструкторов и на регулярной основе передавали разведданные, контролируя действия неонацистов.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — заявил Патрушев.

Все слова американского Госдепа якобы о непричастности США к вторжению украинской армии в Курскую область не соответствуют действительности. Патрушев отметил, что американская администрация всегда говорит одно, а делает другое. Киев не рискнул бы вторгнуться на российские территории, если бы не чувствовал поддержку со стороны США.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не знают, что предпримет Москва в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.