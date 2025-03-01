ЕС пообещал усилить помощь Украине после провальных переговоров Зеленского

Евросоюз усилит поддержку Украины в конфликте с Россией. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила об этом в соцсети X .

«Украина — это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжить давать отпор», — заявила она.

Последние события, по мнению Каллас, показали, что свободный мир нуждается в новом лидере. Она призвала европейцев принять этот вызов.

Глава евродипломатии сделала это заявление после того, как в Вашингтоне прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Глава киевского режима отказался пойти на компромисс в урегулировании конфликта, выслушал упреки в неблагодарности и уехал из Белого дома, не подписав соглашение о редкоземельных металлах.

Ранее сорвались переговоры Каллас с госсекретарем Марко Рубио. Она приехала в Вашингтон, но в последний момент глава Госдепа отказался от встречи из-за проблем с расписанием.