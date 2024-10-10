Российские военные начали активно продвигаться в Курской области, каждый день забирая у ВСУ важные участки и опорные пункты. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

«У нас в общей сложности 10 участков, где наши подразделения двигаются с очень хорошими успехами, ежедневно забирая у противника особо важные участки, опорные пункты», — заявил он.

Алаудинов отметил, что сегодня с территории области сбежала большая группа украинских боевиков, потеряв при этом часть танков. По его словам, «такими темпами мы сможем в скором времени доложить, что Курская область у нас освобождена».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взятии российскими бойцами под контроль села Любимовка и дороги Суджа — Коренево. Последнюю ВСУ использовали, чтобы снабжать свои подразделения в курском приграничье.

Российские военные уничтожили украинскую самоходку «Цезарь» барражирующим боеприпасом «Ланцет» в Курской области, сообщили «Известия».

До этого Алаудинов отмечал, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» отличились на Суджанском направлении, взяв большой опорник ВСУ и уничтожив около 40 украинских боевиков.