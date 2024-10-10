Группа бойцов ВСУ сбежала из Курской области

Большая группа солдат ВСУ сбежала на технике с одного из боевых участков в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

Он связал побег украинских боевиков с успешной работой ВС России. Алаудинов особенно отметил 155-ю бригаду морских пехотинцев, назвав их «достойными ребятами».

«Очень большая группа противника сбегала с территории Курской области, утеряв часть своих танков, которые на ходу сожгли те же бойцы 155-й бригады», — отметил командир спецназа.

Он наблюдал за происходящим с помощью БПЛА.

За несколько дней российские войска хорошо продвинулись в Курской области, выбивая противника «из очень серьезных участков». Накануне Алаудинов сообщил, что ВС России освободили два населенных пункта в Курской области.