Российские военные взяли опорные пункты ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС России взяли несколько опорных пунктов ВСУ под Курском

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России захватили несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области. Успехами российской армии в приграничье поделился в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на Суджанском направлении ВС России нанесли серьезный урон противнику. Там отличился полк «Ахмат-Чечня», бойцы которого взяли очень большой опорный пункт и ликвидировали около 40 бойцов ВСУ.

«Хорошо поработали ребята из отряда Горца. Взяли очень серьезно укрепленный опорный пункт. <…> Отряд САГ во главе с Прессом взял этот опорный пункт, уничтожили ресурсы, которые подходили», — отметил командир спецназа.

Также Алаудинов добавил, что ускорилось освобождение Курской области. Российские войска стремительно продвинулись на 10 участках боевых действий, освободив на Суджанском направлении два населенных пункта.

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