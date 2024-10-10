Российские войска перешли ко второй фазе контрнаступления в Курской области

Российские войска перешли ко второй фазе активного контрнаступления в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бойцы ВС РФ взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, используемую ВСУ для снабжения своих подразделений. В Любимовке закрепились бойцы 155-й бригады после длительных атак.

Согласно информации канала, большинство боевиков ВСУ покидают свои позиции, пытаясь вернуться на Украину.

«Десантники взяли без боя хутор Зеленый Шлях, захваченный в первый день вторжения. Оттуда ВСУ атаковали мирные населенные пункты», — уточнили в публикации.

Как сообщили военные корреспонденты, российские военные вернули контроль над Нижним Клином и двинулись в сторону Суджи. О потерях ВСУ в курском приграничье известно, что пленных — единицы, а большинство украинских боевиков — «двухсотые».

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщило, что российские военные освободили два населенных пункта в Курской области.