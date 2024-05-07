Ситуацию в Часовом Яре назвали оптимистичной для ВС России | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 14:51 Ситуацию в Часовом Яре назвали оптимистичной для ВС России Глава ДНР Пушилин: по Часову Яру поступает оптимистичная информация РИА «Новости»

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Борьба за город Часов Яр продолжилась. Поступившие из зоны боевых действий сведения укрепили надежду на благоприятный исход, заявил РИА «Новости» глава ДНР Денис Пушилин.

«Информация поступает оптимистичная», — сказал он.

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Российские войска настигли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины около микрорайона «Новый» в Часовом Яре и нанесли удар по подразделениям противника. Украинские военные признали свою неспособность долго удерживать этот населенный пункт, сообщало Ura.ru. Замруководителя Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий назвал потерю контроля над этим городом вопросом времени.

Часов Яр находится в 15 километрах от Артемовска. Глава Каховского муниципального округа в Херсонской области Павел Филипчук заявил, что украинские войска превратили населенный пункт в крепость. Взятие города, по его словам, позволит пойти на Дружковку и Константиновку.