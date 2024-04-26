Группировка войск «Юг» уничтожила украинский пункт управления БПЛА в зоне СВО | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 14:50 Группировка войск «Юг» уничтожила украинский пункт управления БПЛА в зоне СВО Минобороны: группировка «Юг» улучшила положение и поразила пункт управления БПЛА РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в боях против группировки войск «Юг» потеряли до 430 военнослужащих, несколько единиц техники и пункт управления беспилотниками. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю и отразили атаку штурмовиков, сообщили в Минобороны.

«Потери противника составили: до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в ведомстве.

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Группировка улучшила положение на передовой. В окрестностях Невельского в ДНР военные отразили атаку штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, а в районе Максимильяновки, Парасковиевка, Катериновки, Часова Яра, Константиновки, Ступочек и Красногоровки поразили подразделения противника.

В районе поселка Удачного Вооруженные силы России уничтожили эшелон с западными вооружениями. У города Балаклея поразили железнодорожную станцию.