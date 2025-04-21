Силы противовоздушной обороны уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, во время действия пасхального перемирия боевики ВСУ применили 90 дронов, восемь из которых пытались атаковать территории вне зоны проведения специальной военной операцией. Российские военные перехватили все аппараты.

Накануне Пасхи президент России Владимир объявил о режиме временного прекращения огня. Оно действовало до 00:00 21 апреля.

Позже о готовности к зеркальным действиям по этому вопросу сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Однако со стороны украинских боевиков было зафиксировано 4900 нарушений этой договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для ударов в этот период украинская сторона использовала в том числе американские системы HIМАRS.