Зеленский захотел продлить перемирие

Глава Украины Владимир Зеленский предложил продлить временное пасхальное перемирие. В своем официальном Telegram-канале он обозначил несколько условий для такого шага.

Украинский лидер констатировал, что сигналы воздушной тревоги 20 апреля не звучали. Президент России Владимир Путин ранее обозначал сроки временного перемирия — с 20 апреля до полуночи.

По словам Зеленского, такой формат «тишины» продолжить легче всего. Украина, добавил он, предлагает отказаться от любых ударов дальнобойным оружием по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Российское оборонное ведомство неоднократно констатировало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины. Гражданская инфраструктура не затрагивается.

Зеленский также бездоказательно заявил, что российская сторона якобы нарушала режим прекращения огня. Глава Украины пожаловался на некие штурмы, которые, по его словам, все же происходили.

Министерство обороны России 20 февраля обвинило Украину в нарушении объявленного Владимиром Путиным перемирия на Пасху. Военные из ВСУ 444 раза обстреляли российские позиции и нанесли 900 ударов дронами.

США же высказались за продление режима прекращения огня. Президент России пока такого приказа не давал.