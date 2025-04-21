Киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, боевики ВСУ использовали для нарушения перемирия в том числе американские системы HIМАRS.

«Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по объектам ТЭК Зеленский, который на него согласился, бил прицельно по гражданской энергетической инфраструктуре», — написала дипломат.

В воскресенье в Минобороны России заявили, что украинские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня в объявленное перемирие. Националисты пытались атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Богатырь и Сухая Балка в ДНР.

Также вечером 20 апреля ВСУ атаковали Горловку в ДНР.